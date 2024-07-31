Харрис напомнила о праве на оборону после авиаудара Израиля по Ливану

В США вице-президент Камала Харрис выступила с заявлением о праве Израиля на самооборону. После произошедшего 30 июля авиаудара израильской армии по ливанской столице Харрис напомнила о праве Тель-Авива защищать себя от «Хезболлы».

«Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является "Хезболла"», - сообщила она собравшимся журналистам.

Кроме того, американский вице-президент считает необходимым продолжение поиска дипломатического решения, которое бы привело к «окончанию таких атак».

Нападение Израиля на столицу северного соседа произошло 30 июля. По утверждению ЦАХАЛ, целью являлся «командир, ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе» в районе Голанских высот.

Позже в пресс-службе израильской армии доложили о ликвидации самого высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра, который являлся ближайшим сподвижником генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы и его же советником по планированию и руководству военными операциями. Также в столице Ливана от удара Израиля пострадали почти 70 мирных жителей.