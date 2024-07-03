Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

Министр обороны России Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

Напомним, вчера Белоусов прибыл в Минск для того, чтобы принять участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ. На этом заседании будут присутствовать военные делегации из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Белоусов в качестве почетного гостя понаблюдал за военным парадом в честь Дня независимости Белоруссии, а также возложил цветы на мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.