МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ

Андрей Белоусов находится в Белоруссии, он принимает участие в торжествах по поводу Дня независимости Белоруссии, а также участвует в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.
2024-07-03 12:28:36
© Фото: Пресс-служба Минобороны России, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии. 

Напомним, вчера Белоусов прибыл в Минск для того, чтобы принять участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ. На этом заседании будут присутствовать военные делегации из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. 

Белоусов в качестве почетного гостя понаблюдал за военным парадом в честь Дня независимости Белоруссии, а также возложил цветы на мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #СНГ #минск #Председатель #Андрей Белоусов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 