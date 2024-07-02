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Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск

Белоусов примет участие в Совете министров обороны стран СНГ.
2024-07-02 16:23:42
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В белоруской столице глава российского оборонного ведомства будет участвовать в заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ).

Помимо России и Белоруссии, в заседании в Минске примут участие военные делегации из нескольких государств. Это Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

На встрече стороны обсудят военное сотрудничество, совершенствование совместных систем военного назначения. Кроме того, будут согласованы совместные мероприятия вооруженных сил на следующий год.

Белоусов примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Белоруссии от фашистов и Дню независимости Республики Беларусь.

Ранее глава российского Минобороны направил телеграммы освобождавшим Раздоловку военнослужащим. Министр поздравил бойцов, отметив, что они решают задачи на самых ответственных направлениях спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #минск #МО РФ #Белоусов
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