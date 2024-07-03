В Белоруссии начался военный парад в честь 80-летия освобождения Минска. Россию на нем в составе делегации представляют министр обороны России Андрей Белоусов и спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Владимир Путин поздравил президента страны Александра Лукашенко с Днем независимости и назвал узы дружбы двух стран надежной основой развития отношений.

«Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков», - отметил президент РФ.

Александр Лукашенко в ходе своего выступления отметил высокий уровень обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии. Это продемонстрировала прошедшая накануне тренировка нестратегических ядерных сил.

«Проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России, первая для нашей страны тренировка нестратегических ядерных сил показала, что уровень обороноспособности нашего союза как никогда высок», - заявил президент Белоруссии.

Проходящий парад - это признание профессионализма и преданности долга военнослужащих, пограничников, которые готовы предотвратить любую провокацию на границе, заявил белорусский лидер.

Напомним, что в параде примет участие прибывшая из России военная техника. Прохождение колонны откроет парадный расчет танков Т-34. Также в составе колонны белорусские комплексы «Искандер-М», РСЗО «Полонез» и ракетные комплексы С-400 «Триумф». В воздушной программе белорусского парада впервые примут участие российские пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».