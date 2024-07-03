МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов в Минске почтил память погибших в Великой Отечественной

Андрей Белоусов сделал это вместе с главами военных ведомств стран СНГ.
2024-07-03 12:03:13
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Он сделал это в Минске, возложив цветы к монументу Победы. Об этом сообщает МО РФ. 

Также, помимо Белоусова, в церемонии приняли участие руководители делегаций министерств обороны государств-участников СНГ. 

В российском оборонном ведомстве напомнили, что Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ. В ходе этого заседания планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества, включая патриотическое воспитание военнослужащих и совершенствование совместных систем военного назначения. Также главы оборонных ведомств согласуют совместные мероприятия вооруженных сил стран СНГ на 2025 год. 

Ранее сообщалось, что Белоусов принял участие в параде в числе почетных гостей. Этот парад был посвящен 80-летию освобождения Белоруссии от нацистов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Великая Отечественная война #минск #память #Андрей Белоусов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 