Белоусов в Минске почтил память погибших в Великой Отечественной

Министр обороны России Андрей Белоусов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Он сделал это в Минске, возложив цветы к монументу Победы. Об этом сообщает МО РФ.

Также, помимо Белоусова, в церемонии приняли участие руководители делегаций министерств обороны государств-участников СНГ.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ. В ходе этого заседания планируется рассмотреть актуальные вопросы развития военного сотрудничества, включая патриотическое воспитание военнослужащих и совершенствование совместных систем военного назначения. Также главы оборонных ведомств согласуют совместные мероприятия вооруженных сил стран СНГ на 2025 год.

Ранее сообщалось, что Белоусов принял участие в параде в числе почетных гостей. Этот парад был посвящен 80-летию освобождения Белоруссии от нацистов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.