Белоусов провел переговоры с избранным президентом Индонезии

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Индонезии, избранным президентом страны, Прабово Субианто. Об этом сообщает Минобороны России.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего российско-индонезийского оборонного сотрудничества. Белоусов подчеркнул, что РФ рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он напомнил, что в этом году была отмечена 74-я годовщина становления дружественных отношений между двумя странами.

«Приоритетное внимание уделяем совместной оперативной и боевой подготовке. В частности, проведению военно-морских маневров», - отметил Белоусов.

Андрей Белоусов добавил, что Россия рассчитывает на участие наблюдателей и военнослужащих от Индонезии в учениях на территории РФ. Российский министр отметил продуктивную работу в многостороннем формате по линии диалоговых партнеров «СМОА плюс» и выразил заинтересованность в продолжении такой практики.

Белоусов сказал, что прошедшая сегодня встреча позволит укрепить межведомственные связи, придаст дополнительный импульс для новых инициатив и дальнейшей работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Индонезией.

Кроме этого, он поздравил Прабово Субианто с победой на выборах, отметив, что она стала знаком высокого доверия к Субианто со стороны индонезийского народа.

В свою очередь Прабово Субианто поблагодарил Белоусова за встречу и выразил признательность за сотрудничество. Он подчеркнул, что Россия всегда помогала Индонезии и это не будет забыто.

Ранее Белоусов поздравил с 30-летием 45-ю бригаду спецназа ВДВ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.