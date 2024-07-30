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Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ с тридцатилетием

Андрей Белоусов сделал это в ходе рабочей поездки в войска Московкого военного округа. Также он вручил госнаграды отличившимся десантникам.
2024-07-30 16:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 45-й бригады спецназа ВДВ с юбилеем - ей исполнилось тридцать лет. Он сделал это в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа. Об этом сообщает Минобороны России. 

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, начальник штаба ВДВ Анатолий Концевой и командир 45-й бригады ВДВ Вадим Паньков. 

Также Белоусов вручил отличившимся воинам-десантникам государственные награды - орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» II степени.

Андрей Белоусов отметил мужество, воинскую доблесть и профессионализм личного состава бригады, заявив, что государственными наградами отмечены более пяти тысяч военнослужащих соединения, а двадцать один десантник из соства 45-й бригады удостоен звания Героя Россия. 

Белоусов заявил, что личный состав 45-й бригады ВДВ эффективен в зоне спецоперации. Он выполняет самые ответственные задания, действует четко и слаженно в непростой обстановке. Министр выразил уверенность, что военнослужащие бригады и впредь будут честно выполнять воинский долг. 

Белоусов ознакомился с условиями размещения военнослужащих, состоянием учебно-материальной базы, мест хранения военной техники и вооружения. 

При этом министр обратил внимание на незавершенные строительством фонды для размещения личного состава. Рувоводитель Департамента строительства МО РФ доложила ему, что казарма и два общежития находятся на завершающей стадии строительства - их сдадут до конца 2024 года. Андрей Белоусов обратил особое внимание на безотлагательное соблюдение срока вводов объектов в эксплуатацию. 

Глава российского оборонного ведомства возложил цветы к памятнику «Павшим воинам-разведчикам», посетил музей соединения ВДВ, сделал там запись в книге почетных гостей и пообщался с десантниками. 

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подготовку контрактников в Ленобласти.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВДВ #армия #Андрей Белоусов #министр обороны россии #мво #45-я бригада
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