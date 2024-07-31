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Белоусов отметил важность совместных морских маневров с ВС Индонезии

Андрей Белоусов отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание совместной оперативной и боевой подготовке с индонезийскими военными.
2024-07-31 13:55:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Видео встречи публикует российское оборонное ведомство.

В ходе беседы со своим индонезийским коллегой министр обсудил сотрудничество Москвы и Джакарты в области обороны. Белоусов подчеркнул, что российская сторона рассматривает Индонезию как одного из важнейших партнеров нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Приоритетное внимание уделяем совместной оперативной и боевой подготовке. В частности, проведению военно-морских маневров», - сказал он, добавив, что Москва рассчитывает на участие наблюдателей и военных из Индонезии в учениях, которые проводятся в России.

Российский министр также отметил продуктивность работы в многостороннем формате по линии диалоговых партнеров «СМОА плюс» и выразил уверенность в том, что встреча послужит укреплению межведомственных связей, станет дополнительным импульсом для новых инициатив и развития сотрудничества.

Белоусов поздравил коллегу с победой на выборах президента Индонезии, что свидетельствует о высоком доверии к нему со стороны индонезийского народа. Субианто поблагодарил российского министра за встречу и выразил признательность России за сотрудничество.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #индонезия #Белоусов
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