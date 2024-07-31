Белоусов: РФ считает Индонезию одним из важнейших партнеров в АТР

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ рассматривает Индонезию, как одного из важнейших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Рассматриваем Индонезию как одного из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заявил министр.

Он также напомнил, что в 2024 году отмечалась 74-я годовщина установления дружественных отношений между двумя странами. По его словам, это является прочным фундаментом для развития взаимодействия между вооруженными силами двух государств.

«Рассчитываем на участие индонезийских наблюдателей и воинского контингента в учениях на территории Российской Федерации», - заявил глава оборонного ведомства во время диалога с индонезийским коллегой, по совместительству главой государства Прабово Субианто.

Белоусов также выразил уверенность в укреплении связей между ведомствами, а также придаст дополнительный импульс для новых инициатив и дальнейшего сотрудничества в развитии обоюдовыгодного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны отметил важность совместных морских маневров с ВС Индонезии.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.