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Белоусов: РФ считает Индонезию одним из важнейших партнеров в АТР

Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и избранным президентом Индонезии.
2024-07-31 14:00:31
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ рассматривает Индонезию, как одного из важнейших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Рассматриваем Индонезию как одного из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заявил министр.

Он также напомнил, что в 2024 году отмечалась 74-я годовщина установления дружественных отношений между двумя странами. По его словам, это является прочным фундаментом для развития взаимодействия между вооруженными силами двух государств.

«Рассчитываем на участие индонезийских наблюдателей и воинского контингента в учениях на территории Российской Федерации», - заявил глава оборонного ведомства во время диалога с индонезийским коллегой, по совместительству главой государства Прабово Субианто.

Белоусов также выразил уверенность в укреплении связей между ведомствами, а также придаст дополнительный импульс для новых инициатив и дальнейшего сотрудничества в развитии обоюдовыгодного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны отметил важность совместных морских маневров с ВС Индонезии. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#в стране и мире #МО РФ #индонезия #Андрей Белоусов #Прабово Субианто
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