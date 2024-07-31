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Кабмин продлил запрет на экспорт бензина из РФ на осень

Ранее ограничения на экспорт были установлены до 31 августа.
Алексей Курильченко 2024-07-31 10:30:34
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press

Правительство РФ приняло решение о продлении запрета экспорта бензина из России до осени 2024 года. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Для того чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет... Также принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться», - заявил Сорокин, выступая в Госдуме.

Напомним, что в феврале этого года правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Эмбарго ввели для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период весенних полевых работ, массовых отпусков и планового ремонта нефтезаводов. С мая по июнь запрет был временно снят из-за насыщения внутреннего рынка топливом.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, сейчас российский рынок стабилен, исключением является марка бензина АИ-95. Однако из-за повышенного спроса, связанного с плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и полевыми работами, ситуация с топливом может стать напряженной.

#Минэнерго #кабмин #бензин #Павел Сорокин #запрет на экспорт
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