Правительство рассмотрит запрет на экспорт бензина в конце июля

Правительство РФ может принять решение о повторном запрете на экспорт бензина при условии, что ситуация на рынке будет напряженной из-за повышенного спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака.

«Мы проводили штаб на прошлой неделе, и в принципе, если ситуация будет напряженная, то в августе не будем продлевать разрешение на экспорт», - заявил Новак.

Повышенной спрос может быть связан с плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и полевыми работами, уточнили в ФАС. Александр Новак заявил, что сейчас российский рынок стабилен, исключением является марка бензина АИ-95.

Напомним, что временный запрет на экспорт бензина был снят в мае. Решение приняли, ориентируясь на насыщение внутреннего рынка автомобильным топливом.