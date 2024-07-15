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Правительство рассмотрит запрет на экспорт бензина в конце июля

В правительстве России рассматривают вариант запрета экспорта бензина для стабилизации ситуации на рынке.
Услада Дубинина 2024-07-15 14:18:10
© Фото: Aleksandr Schemlyaev, Russian Look, Globallookpress

Правительство РФ может принять решение о повторном запрете на экспорт бензина при условии, что ситуация на рынке будет напряженной из-за повышенного спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака.

«Мы проводили штаб на прошлой неделе, и в принципе, если ситуация будет напряженная, то в августе не будем продлевать разрешение на экспорт», - заявил Новак.

Повышенной спрос может быть связан с плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и полевыми работами, уточнили в ФАС. Александр Новак заявил, что сейчас российский рынок стабилен, исключением является марка бензина АИ-95.

Напомним, что временный запрет на экспорт бензина был снят в мае. Решение приняли, ориентируясь на насыщение внутреннего рынка автомобильным топливом.

#в стране и мире #правительство РФ #бензин #экпорт #временный запрет
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