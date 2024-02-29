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В России запретили экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

Временный запрет введен постановлением правительства РФ.
Ирина Елагина 2024-02-29 18:06:01
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина. Ограничительные меры продлятся с 1 марта по 31 августа, следует из обнародованного текста постановления правительства РФ.

«Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах», - сообщил Telegram-канал правительства.

В публикации отмечено, что эмбарго вводится для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период весенних полевых работ, массовых отпусков и планового ремонта нефтезаводов. Ограничения не затронут поставки по международным межправительственным соглашениям, в том числе со странами ЕАЭС. Кроме того, эмбарго не касается бензина, который граждане вывозят для своих нужд, а также гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось, что на фоне роста биржевых цен на бензин различных марок  правительство РФ объявило о возможном запрете экспорта топлива сроком на полгода. По данным экспертов, в России на экспорт идет до 80-90 тысяч тонн бензина, уменьшая предложение на внутреннем рынке.

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