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Правительство утвердило решение о снятии запрета на экспорт бензина

Ограничение на экспорт топлива сохраняются на два летних месяца.
Услада Дубинина 2024-05-20 21:05:42
© Фото: Hauke-Christian Dittrich dpa Globallookpress

Правительство России утвердило решение о временном снятии запрета на экспорт бензина для производителей топлива, сообщило ведомство в Telegram-канале. Запрет снят до 30 июня 2024 года, при этом в период с 1 июля до 31 августа сохраняется ряд ограничений на экспорт.

«Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином», - указано в сообщении.

Правительство также сообщило о необходимости освобождения портов от объема топлива, который планировался к экспорту, но не был вывезен непосредственными производителями после введения ограничений.

Ранее в России ввели запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Правительство приняло решение о временном ограничении для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период весенних полевых работ и планового ремонта нефтезаводов.

#в стране и мире #топливо #правительство РФ #бензин #экспорт
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