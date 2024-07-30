МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Луганская школьница рассказала об ответах Асада и Макрона на ее письма

Сирийский лидер предложил девушке посетить его страну, в то время как из Парижа конструктивного ответа не последовало.
Алексей Курильченко 2024-07-30 09:30:17
© Фото: Iranian Presidency, KPA, Henri Szwarc, Starface, Globallookpress

Школьница Фаина Савенкова из Луганска рассказала об ответах на ее письма президента Сирии Башара Асара и лидера Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, сирийский лидер живо отреагировал на ее обращение, в то время как в канцелярии главы Пятой республики на ее письмо ответ был довольно сдержанным.

«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил. По поводу Макрона. Мне всего один раз отвечал помощник, и ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: "Мы знаем о минских соглашениях, но делать ничего не будем"», - рассказала Савенкова в беседе с агентством РИА Новости.

Школьница также написала письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем она призвала политика помочь остановить поставки киевскому режиму западного вооружения.

В 2021 году девушка также обращалась в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и к Владимиру Зеленскому с просьбой не забывать о праве детей Донбасса на мирную жизнь. Позднее ее имя появилось на украинском сайте «Миротворец», где ее обвинили в якобы «распространении фейков и собственных домыслов». В ответ на это Савенкова обратилась к секретарю ООН и попросила заблокировать украинский сайт, где публикуются личные данные детей.

#в стране и мире #Эмманюэль Макрон #Башар Асад #Луганск #Фаина Савенкова
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 