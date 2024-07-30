Школьница Фаина Савенкова из Луганска рассказала об ответах на ее письма президента Сирии Башара Асара и лидера Франции Эммануэля Макрона. По ее словам, сирийский лидер живо отреагировал на ее обращение, в то время как в канцелярии главы Пятой республики на ее письмо ответ был довольно сдержанным.

«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил. По поводу Макрона. Мне всего один раз отвечал помощник, и ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: "Мы знаем о минских соглашениях, но делать ничего не будем"», - рассказала Савенкова в беседе с агентством РИА Новости.

Школьница также написала письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу. В нем она призвала политика помочь остановить поставки киевскому режиму западного вооружения.

В 2021 году девушка также обращалась в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и к Владимиру Зеленскому с просьбой не забывать о праве детей Донбасса на мирную жизнь. Позднее ее имя появилось на украинском сайте «Миротворец», где ее обвинили в якобы «распространении фейков и собственных домыслов». В ответ на это Савенкова обратилась к секретарю ООН и попросила заблокировать украинский сайт, где публикуются личные данные детей.