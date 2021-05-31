Девочка из Луганска обратилась к членам Совбеза ООН

Жительница Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН.

В нем 15-летняя девочка призывает организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.

Жительница Луганска также вспомнила, как в 2014 году на город совершили налет украинские самолеты. Обращение Савенковой опубликовал в соцсетях первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми», -прокомментировала девочка.

Савенкова напомнила, что это невозможно до тех пор, пока продолжается война.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на референдуме.

По словам политика, это может произойти, если не сработают иные способы уладить конфликт.