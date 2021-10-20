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В ООН получили письмо от попавшей в базу «Миротворца» 12-летней девочки

Анна Касаткина
07:03 20.10.2021
В письме к генсеку организации девочка попросила удалить с сайта личную информацию несовершеннолетних.
В ООН получили письмо от попавшей в базу «Миротворца» 12-летней девочки
© Фото: pixabay
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Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша получил письмо 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Да, мы получили письмо», - сказал он РИА Новости.

Савенкова ранее попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, что записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, заявив, что дети Донбасса имеют такое же право на детство и на мирную жизнь, как и все. В своем письме к Гутеррешу Савенкова попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была удалена с сайта, а сам ресурс заблокирован.

В ответ на вопрос о том, какая реакция у генсека на письмо и планируются ли какие-то шаги, Хак повторил ранее озвученную позицию ООН, в которой она призвала не использовать детей в затронутых конфликтами регионах в политических целях.

Ресурс «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из Луганской и Донецкой народных республик и других граждан. На сайте их называют «изменниками родины».

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