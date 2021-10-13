«Это почетно»: 12-летняя Фаина Савенкова высказалась о внесении данных в базу «Миротворец»

Писательница из Луганска, 12-летняя Фаина Савенкова, попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Савенкова пояснила «Звезде», почему она считает, что «это почетно».

«Ничего такого я не делала, чтобы я попала в базу сайта. Мне написали многие знакомые, что я есть в "Миротворце". Я была удивлена, но думаю, что это почетно, потому что там есть много известных людей, писателей и не только», - сказала Савенкова.

Писательница добавила, что для нее неприятен тот факт, что «они выложили личные данные, например, адрес».

Напомним, что 12-летняя Фаина Савенкова, попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, как записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, заявив, что дети Донбасса имеют такое же право на детство и на мирную жизнь, как и все.

Ранее представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник рассказал «Звезде», что юная писательница - очень открытый человек и для своего возраста очень творческий ребенок.

Он добавил, что девочку обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также участии в писательских конкурсах в России.