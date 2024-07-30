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Посольство РФ в Венесуэле рекомендовало россиянам не выходить на улицу

В посольстве РФ в Венесуэле добавили, что сообщений об инцидентах с участием россиян и о пострадавших среди них на фоне обострения ситуации в южноамериканской стране не поступало.
Марина Крижановская 2024-07-30 04:32:24
© Фото: Rafael Hernandez dpa Globallookpress

Российское посольство в Венесуэле обратилось к соотечественникам с рекомендацией.

На фоне происходящих в стране беспорядков дипломатическое представительство призвало россиян придерживаться правил безопасности избегать места скопления огромных людских масс, не выходить лишний раз на улицу. Комментарий загранучреждения приводит RT.

«Посольство рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу», - заявили дипломаты.

Кроме этого, уточняется, что не поступало сведений об инцидентах с участием российских граждан и о пострадавших среди них. Также отмечено, что все сотрудники диппредства РФ в Боливарианской Республике находятся в безопасности.

Напомним, после оглашения результатов президентских выборов в Венесуэле начались массовые беспорядки и протесты. Толпы протестующих и оппозиции начали срывать плакаты с изображением победившего на выборах Николаса Мадуро, сжигать их, а вместе с этим бросать в стражей правопорядка бутылки с зажигательной смесью, выкрикивать «Свобода, свобода!» и «Это правительство падет!».

Действующий президент Николас Мадуро переизбрался на третий срок с 2013 года, набрав по предварительным результатам по итогам выборов 51,2% голосов. Он получил возможность занять кресло президента еще на шесть лет - с 2025 по 2031 год. 

#в стране и мире #венесуэла #россияне #Посольство РФ #меры безопасности #результаты выборов #протестующие #дипломаты РФ
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