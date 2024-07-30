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Движение после схода поезда с рельсов под Волгоградом восстановлено

В работах были задействованы более 200 железнодорожников.
Услада Дубинина 2024-07-30 18:01:15
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Движение на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области полностью восстановили после схода с рельсов пассажирского поезда, об этом сообщили в РЖД. В работе задействовали более 200 железнодорожников и два восстановительных поезда.

«Движение открыто по обоим путям перегона. Принимаются меры для сокращения опоздания пассажирских поездов», - указано в сообщении.

Напомним, что поезд сообщением Казань - Адлер сошел с рельсов 29 июля в результате столкновения с самосвалом, который выехал на переезд при запрещающем сигнале. По данным РЖД, около 140 человек пострадали в аварии. В результате ДТП госпитализированы 30 пассажиров, в числе которых 12 детей. Пассажирам поезда возместят полную стоимость проезда и начислят бонусные баллы. 

Очевидец происшествия рассказал «Звезде», что почувствовал «сильный толчок» во время столкновения поезда с самосвалом.

 

 

#в стране и мире #поезд #Волгоградская область #ржд #ДТП
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