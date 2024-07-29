МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пассажир сошедшего поезда под Волгоградом рассказал о моменте столкновения

Пассажир поезда № 491 сообщением Казань - Адлер сообщил о сильном толчке, который почувствовал во время столкновения.
Услада Дубинина 2024-07-29 17:39:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время столкновения поезда, следовавшего по маршруту Казань - Адлер, с грузовиком произошел «сильный толчок». Об этом «Звезде» рассказал пассажир сошедшего с рельсов поезда.

«Решил вздремнуть на верхней полке, через какое-то время почувствовал сильный толчок, выбежал из вагона и увидел, что творится... Я думал сначала, что кран кто-то дернул, потому что был очень сильный рывок», - рассказал пассажир Андрей.

Напомним, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области из-за находившегося на переезде самосвала «Камаз». По данным Федерального агентства железнодорожного транспорта, пострадали около 140 человек, из них 55 пассажиров госпитализировали. Среди пострадавших есть дети, сотрудники поездной бригады и помощник машиниста. В РЖД заявили, что АО «ФПК» возместит пассажирам поезда №491 сообщением Казань - Адлер стоимость проезда и начислит 24 тысячи бонусных баллов.

#поезд #Волгоградская область #авария #ржд #столкновение #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
3
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
6
СВО. Трофеи
7
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
8
Связь в СВО
9
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
10
Командный пункт системы ПРО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 