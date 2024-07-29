Пассажир сошедшего поезда под Волгоградом рассказал о моменте столкновения

Во время столкновения поезда, следовавшего по маршруту Казань - Адлер, с грузовиком произошел «сильный толчок». Об этом «Звезде» рассказал пассажир сошедшего с рельсов поезда.

«Решил вздремнуть на верхней полке, через какое-то время почувствовал сильный толчок, выбежал из вагона и увидел, что творится... Я думал сначала, что кран кто-то дернул, потому что был очень сильный рывок», - рассказал пассажир Андрей.

Напомним, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области из-за находившегося на переезде самосвала «Камаз». По данным Федерального агентства железнодорожного транспорта, пострадали около 140 человек, из них 55 пассажиров госпитализировали. Среди пострадавших есть дети, сотрудники поездной бригады и помощник машиниста. В РЖД заявили, что АО «ФПК» возместит пассажирам поезда №491 сообщением Казань - Адлер стоимость проезда и начислит 24 тысячи бонусных баллов.