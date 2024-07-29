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При сходе поезда под Волгоградом пострадали 140 человек

Госпитализированы 16 человек, среди них 13 взрослых, один ребенок и два проводника.
Мария Зайцева 2024-07-29 15:03:22
© Фото: ponkratov34, Telegram

Около 140 человек пострадали в аварии с пассажирским поездом в Волгоградской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Пострадавшие получили ссадины и ушибы, 16 человек госпитализировали, включая 13 взрослых, одного ребенка и двух проводников.

Сообщается, что всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира.

В РЖД объяснили, что поезд ехал со скоростью 65 километров в час, машинист применил экстренное торможение, но из-за маленького расстояния избежать столкновения с грузовиком не удалось.

«По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», - говорится в сообщении.

Администрация города организовала доставку пассажиров в пункты временного размещения и обеспечила подвоз воды, как сообщает глава Котельниковского района Сергей Понкратов.

Ранее в понедельник стало известно о столкновении грузового автомобиля КамАЗ с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер.

#Волгоградская область #авария #ржд #Железная дорога #пассажирский поезд #грузовой автомобиль
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