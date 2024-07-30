Врезавшийся в поезд под Волгоградом водитель КамАЗа ехал на красный

Врезавшийся в пассажирский поезд КамАЗ ехал на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 29 июля в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с грузовиком. В результате ДТП пострадали около 140 человек.

Кроме того, появились подробности о водителе, который врезался на КамАЗе в поезд.