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Врезавшийся в поезд под Волгоградом водитель КамАЗа ехал на красный

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в области пострадали около 140 человек.
Глеб Владовский 2024-07-30 10:53:57
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Врезавшийся в пассажирский поезд КамАЗ ехал на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Водитель, управляя автомобилем КамАЗ, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 29 июля в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с грузовиком. В результате ДТП пострадали около 140 человек.

Кроме того, появились подробности о водителе, который врезался на КамАЗе в поезд. 

#Волгоградская область #ДТП #столкновение #пассажирский поезд
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