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Во Франции предложили уничтожить ЕС ради мира на Украине

По словам лидера партии «Патриоты», ЕС намерен бойкотировать любого, кто заговорит о мирном урегулировании на Украине.
Алексей Курильченко 2024-07-30 12:08:10
© Фото: Fotostand, K. Schmitt, Globallookpress

Европейским странам следует «уничтожить» Евросоюз из-за его агрессивной политики против России и всех, кто призывает к мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, парламентарии намерены «наказывать и бойкотировать» каждого, кто осмелится заговорить о мире - начиная с премьера Венгрии Виктора Орбана и заканчивая Дональдом Трампом.

«Евросоюз действительно сходит с ума! Мы узнали, что национальные парламентарии будут "наказывать и бойкотировать" Венгрию за то, что Орбан осмелился начать "миссию мира" на Украине, а также Россию, Китай, НАТО и даже Дональда Трампа! Заседания в ЕС, организованные венгерским правительством, будут "бойкотироваться". ЕС осуждает любое стремление к миру. ЕС сошел с ума. ЕС хочет войны. Давайте уничтожим ЕС», - написал Филиппо на своей странице в X.

Напомним, что 1 июля Венгрия возглавила Европейский совет на шесть месяцев. В это же время венгерский премьер Виктор Орбан отправился на «миссию мира», начав ее с переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. После он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. На всех этих встречах поднимался вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине.

 

#Франция #евросоюз #уничтожение #флориан филиппо
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