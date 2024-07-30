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МИД Венесуэлы отозвал дипломатов из не признавших победу Мадуро стран

Венесуэла отзывает своих дипломатов из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили, требуя от них такого же поступка.
Марина Крижановская 2024-07-30 00:31:14
© Фото: Jimmy Villalta Vwpic Globallookpress

Власти Боливарианской Республики Венесуэла решили отозвать своих послов из ряда стран на континенте. Это связано с непризнанием ими итогов выборов, в результате которых Николас Мадуро переизбрался на следующий срок.

Отказались признавать итоги выборов, в частности, Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, а также Панама, Перу, Уругвай и Чили. Министерство иностранных дел Венесуэлы назвало это «гнусным прецедентом»

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в связи с гнусным прецедентом, который является атакой на наш суверенитет, решило отозвать всех сотрудников дипмиссий в Аргентине, Чили, Коста-Рике, Перу, Панаме, Доминиканской Республике и Уругвае, а также потребовать от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей на территории Венесуэлы», - приводит ТАСС заявление венесуэльского МИД.

Как сообщалось 29 июля, Мадуро получил большую часть голосов на выборах президента - 51,2% после обработки около 80% бюллетеней избирателей.

После этого некоторые государства-соседи Венесуэлы заявили о непризнании результатов выборов. Затем перуанские власти из-за победы Мадуро даже отозвали посла из этой южноамериканской страны.

#в стране и мире #венесуэла #мид #Николас Мадуро #южная америка #итоги выборов #Выборы президента #отозвать дипломатов
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