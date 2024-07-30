МИД Венесуэлы отозвал дипломатов из не признавших победу Мадуро стран

Власти Боливарианской Республики Венесуэла решили отозвать своих послов из ряда стран на континенте. Это связано с непризнанием ими итогов выборов, в результате которых Николас Мадуро переизбрался на следующий срок.

Отказались признавать итоги выборов, в частности, Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, а также Панама, Перу, Уругвай и Чили. Министерство иностранных дел Венесуэлы назвало это «гнусным прецедентом»

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в связи с гнусным прецедентом, который является атакой на наш суверенитет, решило отозвать всех сотрудников дипмиссий в Аргентине, Чили, Коста-Рике, Перу, Панаме, Доминиканской Республике и Уругвае, а также потребовать от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей на территории Венесуэлы», - приводит ТАСС заявление венесуэльского МИД.

Как сообщалось 29 июля, Мадуро получил большую часть голосов на выборах президента - 51,2% после обработки около 80% бюллетеней избирателей.

После этого некоторые государства-соседи Венесуэлы заявили о непризнании результатов выборов. Затем перуанские власти из-за победы Мадуро даже отозвали посла из этой южноамериканской страны.