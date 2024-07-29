Власти Перу отозвали посла из Венесуэлы из-за победы Мадуро

Власти Перу приняли решение отозвать своего посла из Венесуэлы. Об этом сообщил глава МИД страны Хавьер Гонсалес Олаэчеа.

«Было принято решение о немедленном отзыве для консультаций посла Перу, аккредитованного в Боливарианской Республике Венесуэла», - приводит его слова Life.

По словам дипломата, это связано с опасениями серьезных официальных заявлений представителей избирательной системы Венесуэлы.

Напомним, что по результатам проходивших в Венесуэле президентских выборов Николас Мадуро, согласно обработке 80% бюллетеней, набрал свыше 50% голосов. В свою очередь ряд стран заявили о непризнании итогов голосования.