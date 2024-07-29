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США и Ирландия призвали своих граждан покинуть Ливан

США и Ирландия, а также Норвегия рекомендовали соотечественникам покинуть Ливан из-за опасений эскалации конфликта между ливанским шиитским движением «Хезболла» и Израилем.
Марина Крижановская 2024-07-29 05:25:03
© Фото: © Matteo Placucci Keystone Press Agency Global Look Press

Ряд стран Запада обратились к своим гражданам с призывом в ближайшее время покинуть Ливан. Так, на фоне усилившейся эскалации между Ливаном и его южным соседом Израилем власти США, Норвегии и Ирландии попросили своих жителей не ездить в арабскую республику и вовсе покинуть ее, пока имеются коммерческие варианты. Призыв последовал после удара 27 июля по Голанским высотам.

Как сообщает РИА Новости, американское посольство в Ливане напомнило согражданам о важности ознакомления с «текущим предупреждением об опасности поездок», настоятельно призывающее граждан США пересмотреть поездки в Ливан.

МИД Норвегии, призывая норвежцев покинуть ливанскую территорию, отметил произошедшие за последние сутки новые атаки, которые, по мнению дипломатов, могут повысить уровень конфликта между шиитским вооруженным движением Ливана «Хезболла» и Израилем.

Внешнеполитическое ведомство Ирландии призвало соотечественников воздержаться от любых поездок в Ливан, а уже находящимся там ирландцам МИД настоятельно рекомендовал покинуть ближневосточное государство. Дипломаты уверены, что ситуация в Ливане остается очень нестабильной, особенно ввиду усилившихся в последние недели столкновений вдоль южной границы Ливана. Непредсказуемость ситуации может «обострить события по всей стране без предупреждения». В свою очередь, это отразится на способах выезда из Ливана.

Также покинуть Ливан призвали своих граждан власти Франции и Бельгии. МИД этих стран выпустили обращения, в которых попросили воздержаться или перенести свои поездки в Ливан, Израиль и Палестину.

В субботу, 27 июля, по расположенному на Голанских высотах поселению Мадждаль-Шамс произошел удар, из-за которого погибли 12 несовершеннолетних, еще около 40 человек были ранены. Израиль обвинил в ударе «Хезболлу» и пообещал, что та «заплатит высокую цену» за произошедшее.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Израиль #норвегия #Ирландия #ливан #Голанские высоты #эскалация конфликта #покинуть страну
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