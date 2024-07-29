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Мэр Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

Мэр Парижа Анн Идальго заявила о гениальности церемония открытия Олимпийских игр во Франции.
Мария Зайцева 2024-07-29 15:28:43
© Фото: LIONEL BONAVENTURE, XinHua, Globallookpress

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже «сказала все о Франции». Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью мэра Анн Идальго France Bleu.

«Огромные эмоции, трудно до сих пор прийти в себя», - высказалась она.

По словам Идальго, гений церемонии был в придании сил, юморе и «привлечении всего мира на борт».

Торжественная церемония открытия состоялась 26 июля. О ней многие высказались негативно. Илон Маск заявил о неуважении к христианам, так как была показана пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония стала «дном Сены».

#в стране и мире #Париж #Церемония открытия #мэр #олимпиада 2024 #Анн Идальго
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