Мэр Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже «сказала все о Франции». Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью мэра Анн Идальго France Bleu.

«Огромные эмоции, трудно до сих пор прийти в себя», - высказалась она.

По словам Идальго, гений церемонии был в придании сил, юморе и «привлечении всего мира на борт».

Торжественная церемония открытия состоялась 26 июля. О ней многие высказались негативно. Илон Маск заявил о неуважении к христианам, так как была показана пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония стала «дном Сены».