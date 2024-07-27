Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую показали в ходе церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. В ней вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.

«Это было крайне неуважительно к христианам»‎, - написал бизнесмен на своей страничке в социальной сети X.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала масштабным провалом церемонию открытия Олимпийских игр.

«Это не дно. Это дно Сены»‎, - подчеркнула дипломат.

Напомним, на церемонии произошло еще несколько казусов. Так, например, организаторы повесили олимпийский флаг вверх ногами. А на параде спортсменов сборную Южной Кореи неверно объявили, назвав страну КНДР.