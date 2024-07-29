МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху и Галант получили полномочия принять решение по Ливану

Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант стали уполномоченными за способ и время ответного удара по Ливану после произошедшей трагедии в поселке на Голанских высотах.
Марина Крижановская 2024-07-29 00:29:25
© Фото: © Samuel Corum - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

В Израиле премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта назначили уполномоченными по принятию решений в отношении Ливана.

Речь идет о возможных мерах после произошедшего 27 июля нападения на друзское поселение Мадждаль-Шамс, расположенное на Голанских высотах. Соответствующее решение приняла канцелярия главы правительства: Нетаньяху и Галант сами определят время и способ ответа на нападение.

«В воскресенье Военно-политический кабинет  Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и сроках" ответа на ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 детей и подростков, и ответственность за который Израиль и США возложили на ливанскую вооруженную группировку "Хезболла"», - сообщили израильские власти, их цитирует агентство Reuters.

Напомним, после атаки на Мадждаль-Шамс погибли 12 детей, еще порядка 40 человек получили ранения. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточняла о произошедшем с территории Ливана обстреле северной части еврейского государства - на футбольном стадионе взорвалась ракета во время матча детских команд.

В тот же день правительство Ливана осудило удар по Голанским высотам и призвали к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах, при этом не уточняя, кого они считают причастными к удару по израильскому поселению.

В ответной реакции премьер Нетаньяху пообещал, что «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по Голанам - «самую высокую цену, такую, какую оно еще не платило».

Вечером 28 июля вновь стало известно об ударе «Хезболлы» по позициям израильской армии на границе двух стран. Удар пришелся по мирным жителям населенных пунктов Манара и Штула.

#в стране и мире #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #ливан #Голанские высоты #уполномоченный #Ответный удар #Йоав Галант #Мадждаль-Шамс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
3
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
6
СВО. Трофеи
7
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
8
Связь в СВО
9
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
10
Командный пункт системы ПРО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 