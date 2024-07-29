Нетаньяху и Галант получили полномочия принять решение по Ливану

В Израиле премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта назначили уполномоченными по принятию решений в отношении Ливана.

Речь идет о возможных мерах после произошедшего 27 июля нападения на друзское поселение Мадждаль-Шамс, расположенное на Голанских высотах. Соответствующее решение приняла канцелярия главы правительства: Нетаньяху и Галант сами определят время и способ ответа на нападение.

«В воскресенье Военно-политический кабинет Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и сроках" ответа на ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 детей и подростков, и ответственность за который Израиль и США возложили на ливанскую вооруженную группировку "Хезболла"», - сообщили израильские власти, их цитирует агентство Reuters.

Напомним, после атаки на Мадждаль-Шамс погибли 12 детей, еще порядка 40 человек получили ранения. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточняла о произошедшем с территории Ливана обстреле северной части еврейского государства - на футбольном стадионе взорвалась ракета во время матча детских команд.

В тот же день правительство Ливана осудило удар по Голанским высотам и призвали к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах, при этом не уточняя, кого они считают причастными к удару по израильскому поселению.

В ответной реакции премьер Нетаньяху пообещал, что «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по Голанам - «самую высокую цену, такую, какую оно еще не платило».

Вечером 28 июля вновь стало известно об ударе «Хезболлы» по позициям израильской армии на границе двух стран. Удар пришелся по мирным жителям населенных пунктов Манара и Штула.