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Правительство Ливана осудило удар по Голанским высотам

Ливанские власти призвали к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах.
Ирина Егорова 2024-07-27 22:42:24
© Фото: Marwan Naamanidpa, Global Look Press

Правительство Ливана осуждает «все акты насилия и нападения на любых мирных жителей». Так власти отреагировали на удар по поселку Мадждаль-Шамса на оккупированных Израилем Голанских высотах на севере страны, из-за взрыва ракеты которой погибли 11 человек.

Ливанские власти призвали немедленно прекратить боевых действия на всех фронтах, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во время матча детских команд на футбольном стадионе, пострадали 30 человек. Министр иностранных дел страны Исраэль Кац заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и боевиками движения «Хезболлах».

Израиль осуждает за причастность шиитского движения «Хезболла» к удару по Голанским высотам. «Хезболла», в свою очередь, отрицает этот факт. В связи с трагическими событиями премьер Израиля Нетаньяху досрочно завершил свой визит в США и вылетел в Тель-Авив.

#взрыв #Израиль #Хезболла #ливан #атака #удар #правительство #мирные граждане
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