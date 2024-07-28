МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Хезболла» атаковала позиции израильской армии на границе

Под удар попали мирные жители таких населенных пунктов как, Манара и Штула. Атака велась и по объектам гражданской инфраструктуры.
Ирина Егорова 2024-07-28 20:25:16
© Фото: Ali HashishoXinHua, Global Look Press

Ливанская шиитская партия «Хезболла» нанесла удары по пограничным с Израилем позициям армии. Атака велась по населенным пунктам Манара и Штула на ливано-израильской границе. В заявлении движения уточняется, что силы «Хезболлы» ударили по позициям израильской армии в данных поселках, но обстреляны оказалась и гражданская инфраструктура и мирные жители, передает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по позициям сил враждебного Израиля в поселении Штула и его окрестностях»,- цитирует текст заявления РИА Новости.

Пресс-служба шиитского движения заявило, что все цели были точно поражены.

Напомним, противостояние Йемена и Израиля обострилось с началом операции израильской армии в секторе Газа 7 октября 2023 года. Хуситы встали на сторону палестинцев, поддерживая сектор Газа регулярными обстрелами по любым кораблям, связанным с Тель-Авивом.  

#ракета #граница #Израиль #Хезболла #ливан #Обстрел
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
3
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
6
СВО. Трофеи
7
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
8
Связь в СВО
9
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
10
Командный пункт системы ПРО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 