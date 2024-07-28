«Хезболла» атаковала позиции израильской армии на границе

Ливанская шиитская партия «Хезболла» нанесла удары по пограничным с Израилем позициям армии. Атака велась по населенным пунктам Манара и Штула на ливано-израильской границе. В заявлении движения уточняется, что силы «Хезболлы» ударили по позициям израильской армии в данных поселках, но обстреляны оказалась и гражданская инфраструктура и мирные жители, передает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удары по позициям сил враждебного Израиля в поселении Штула и его окрестностях»,- цитирует текст заявления РИА Новости.

Пресс-служба шиитского движения заявило, что все цели были точно поражены.

Напомним, противостояние Йемена и Израиля обострилось с началом операции израильской армии в секторе Газа 7 октября 2023 года. Хуситы встали на сторону палестинцев, поддерживая сектор Газа регулярными обстрелами по любым кораблям, связанным с Тель-Авивом.