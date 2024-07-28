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Орбан заявил, что церемония открытия ОИ показала отсутствие морали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о растущей поддержке России в мире.
Ян Брацкий 2024-07-28 02:51:28
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallookpress

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у стран коллективного Запада больше нет общей моральной основы. С таким заявлением выступил глава венгерского правительства Виктор Орбан. С его слов, страны Центральной Европы пытаются отстоять национальные государства с определенным набором ценностей, строящихся на библейской основе.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали - если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», - заявил Орбан в эфире телеканала М1.

В своем выступлении Орбан также обратил внимание на растущую поддержку России в мире. Действия Москвы политик считает логичными, а поступки Запада нерациональными.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась накануне. Мероприятие впервые в истории перенесли со стадиона. В случае с Парижем - на берега Сены. Старту Игр предшествовал ряд казусов и скандалов. Комментируя церемонию, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее «нелепой» и «дном».

Российского дипломата поддержал американский миллиардер Илон Маск. Он назвал церемонию открытия Игр неуважением к христианам. Организаторы показали пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В ней вместо Иисуса Христа и его учеников были бородатая женщина и переодетые в платья мужчины.

#Мария Захарова #Олимпиада #Запад #илон маск #МИД России #Виктор Орбан #мораль
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