Орбан заявил, что Россия успешно адаптировалась к санкциям

Россия успешно адаптировалась к западным санкциями. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, РФ демонстрирует экономическую техническую и общественную гибкость.

«Россия с 2014 года усвоила уроки и не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям»‎, - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, ранее в Венгрии уже неоднократно высказывались о бессмысленности ограничений против России. Так, например, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявлял, что уже во всем мире смеются над европейской политикой санкций.

«Политика санкций провалилась»‎, - говорил дипломат.

В Венгрии считают, что необходимо отметить введенные против России ограничения. Они сильно бьют по экономике стран Европейского союза.