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Орбан заявил, что Россия успешно адаптировалась к санкциям

Венгерский премьер-министр отметил, что РФ за десять лет усвоила уроки.
Сергей Лебедев 2024-07-27 12:16:52
© Фото: kremlin.ru

Россия успешно адаптировалась к западным санкциями. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, РФ демонстрирует экономическую техническую и общественную гибкость.

«Россия с 2014 года усвоила уроки и не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям»‎, - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, ранее в Венгрии уже неоднократно высказывались о бессмысленности ограничений против России. Так, например, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявлял, что уже во всем мире смеются над европейской политикой санкций.

«Политика санкций провалилась»‎, - говорил дипломат.

В Венгрии считают, что необходимо отметить введенные против России ограничения. Они сильно бьют по экономике стран Европейского союза.

#Россия #ЕС #евросоюз #санкции #Венгрия #Виктор Орбан #адаптация
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