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Вице-премьер Словакии отказался участвовать в церемонии закрытия ОИ

По его словам, в этом году Олимпиада стала символом извращенного упадка.
Ирина Егорова 2024-07-28 22:34:32
© Фото: Jasper JacobsKeystone Press Agency, Global Look Press

Вице-премьер Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба отказался от участия в церемонии закрытия Олимпийских игр и не будет представлять на мероприятии республику, написал он на своей странице в Facebook*. По его словам, в этом году Игры стали символом извращенного упадка. 

«Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я решил, что не буду участвовать в церемонии закрытия», - написал Тараба.

Многие западные лидеры придерживаются аналогичного мнения. Глава венгерского правительства Виктор Орбан ранее заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у стран коллективного Запада больше нет общей моральной основы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее «нелепой» и «дном».

Также на церемонии открытия случилось еще несколько казусов. Например, олимпийский флаг подняли вверх ногами, а на параде спортсменов сборную Южной Кореи неверно объявили, назвав страну КНДР.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Франция #Олимпиада #Париж #церемония закрытия #словакия #вице-премьер #участие #Игры-2024
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