Вице-премьер Словакии отказался участвовать в церемонии закрытия ОИ

Вице-премьер Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба отказался от участия в церемонии закрытия Олимпийских игр и не будет представлять на мероприятии республику, написал он на своей странице в Facebook*. По его словам, в этом году Игры стали символом извращенного упадка.

«Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я решил, что не буду участвовать в церемонии закрытия», - написал Тараба.

Многие западные лидеры придерживаются аналогичного мнения. Глава венгерского правительства Виктор Орбан ранее заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у стран коллективного Запада больше нет общей моральной основы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее «нелепой» и «дном».

Также на церемонии открытия случилось еще несколько казусов. Например, олимпийский флаг подняли вверх ногами, а на параде спортсменов сборную Южной Кореи неверно объявили, назвав страну КНДР.

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