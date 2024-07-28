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В Москве простились с погибшей в Турции блогершой МотоТаней

Похоронят девушку на малой родине в Омской области.
Ирина Егорова 2024-07-28 15:08:33
© Фото: Таня Озолина, Вконтакте

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с мотоциклисткой и блогером Татьяной Озолиной, известной как МотоТаня. На мероприятии присутствовали друзья и родственники Озолиной, а также неравнодушные к утрате из сообщества мотоциклистов.

На кадрах, опубликованном у Life, виден белый гроб, украшенный цветами в тон.

Напомним, что трагедия произошла 23 июля - девушка попала в ДТП в Турции. Она каталась в группе с тремя мотоциклистами, предварительно, трагедия случилась из-за столкновения двоих спутников МотоТани с грузовиком. Однако они утверждают, что это МотоТаня совершила ошибку при обгоне фуры, въехала в мотоцикл турецкого мотоциклиста Онура Обута. После чего их выбросило на обочину.

Озолина вела в соцсетях блог «МотоТаня», который является одним из самых популярных по мотоциклам в России. В Instagram* (деятельность сервиса Meta запрещена в России как экстремистская) на нее подписано 230 тысяч человек, она также вела канал на YouTube, где за ней следили два миллиона подписчиков.

#авария #троекуровское кладбище #Трагедия #ДТП #блогер #прощание #Байкер #МотоТаня
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