В Москве простились с погибшей в Турции блогершой МотоТаней

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с мотоциклисткой и блогером Татьяной Озолиной, известной как МотоТаня. На мероприятии присутствовали друзья и родственники Озолиной, а также неравнодушные к утрате из сообщества мотоциклистов.

На кадрах, опубликованном у Life, виден белый гроб, украшенный цветами в тон.

Напомним, что трагедия произошла 23 июля - девушка попала в ДТП в Турции. Она каталась в группе с тремя мотоциклистами, предварительно, трагедия случилась из-за столкновения двоих спутников МотоТани с грузовиком. Однако они утверждают, что это МотоТаня совершила ошибку при обгоне фуры, въехала в мотоцикл турецкого мотоциклиста Онура Обута. После чего их выбросило на обочину.

Озолина вела в соцсетях блог «МотоТаня», который является одним из самых популярных по мотоциклам в России. В Instagram* (деятельность сервиса Meta запрещена в России как экстремистская) на нее подписано 230 тысяч человек, она также вела канал на YouTube, где за ней следили два миллиона подписчиков.