Появились кадры с места гибели блогера МотоТани в Турции

В Сети опубликовали фото с места гибели российской мотоциклистки Татьяны Озолиной, известной по блогу «МотоТаня». На снимке виден разбитый мотоцикл красного цвета. Видно, что некоторые части байка разлетелись по сторонам.

Такой же мотоцикл был на снимках, которые Озолина размещала в своих соцсетях.

Девушка разбилась в турецкой провинции Мугла. По предварительным данным, авария произошла после столкновения мотоциклов Татьяны и турецкого мотоблогера. По другим данным, двое мотоциклистов столкнулись с фурой, не справившись с управлением.

Второй участник ДТП получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Пока неясна причина аварии. Последнюю запись о поездке Озолина опубликовала в понедельник, 22 июля.