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Участник аварии с МотоТаней заявил, что она ошиблась при обгоне

Озолина ехала в группе с двумя мотоциклистами - Сергеем Хадриковым и турком Онуром Обутом. Оба подтверждают, что авария произошла из-за того, что девушка якобы неправильно обогнала грузовик.
Ирина Егорова 2024-07-24 18:06:16
© Фото: Karya Haber

Турецкий мотоциклист Онур Обут обвинил россиянку Татьяну Озолину, известную под псевдонимом МотоТаня, в смертельном ДТП и назвал причину случившейся трагедии.

«Между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура, Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, вследствие чего ее мотоцикл врезался сзади в мотоцикл Обута», - передает агентство DHA.

По словам турецкого байкера, именно из-за якобы неправильно выполненного обгона грузовика МотоТаня врезалась сзади в его мотоцикл. От удара Обута и Озолину выбросило на дорогу. Турецкий мотоциклист получил повреждения и был доставлен в больницу, а девушка умерла на месте ДТП.

Также он уточнил, что заминка произошла из-за того, что от них отстал третий участник заезда Сергей Хадриков. Они притормозили в ожидании его, но тут на дороге оказался тот грузовик, который МотоТаня якобы неудачно обогнала. Хадриков также подтвердил слова турка, что Озолина неправильно совершила обгон.

Напомним, что девушка разбилась в турецкой провинции Мугла. По другой версии, двое мотоциклистов столкнулись с фурой, не справившись с управлением. Озолина вела в соцсетях блог «МотоТаня», который является одним из самых популярных по мотоциклам в России. В Instagram* (деятельность сервиса Meta запрещена в России как экстремистская) на нее подписано 230 тысяч человек, она также вела канал на YouTube, где за ней следили два миллиона подписчиков.

*  Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#мотоцикл #авария #Турция #гибель #ДТП #причина #МотоТаня
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