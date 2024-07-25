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Тело погибшей в Турции блогерши МотоТани отправили в Россию

Прощание с Татьяной Озолиной состоится в Москве.
Сергей Лебедев 2024-07-25 10:38:36
© Фото: mototanya, VK

Тело погибшей в аварии мотоциклистки-блогера Татьяны Озолиной, известной под псевдонимом МотоТаня, отправили самолетом из Турции в Россию. Об этом сообщает местная газета Sabah.

«Тело отправили самолетом в РФ из аэропорта Бодрума»‎, - говорится в публикации.

Прощание с Татьяной Озолиной должно состояться в предстоящее воскресенье в Москве. Об этом рассказал ее отец. При этом похоронить девушку планируется на малой родине в Таре.

«Гражданский муж Стас все организовывает. Мой сын тоже полетел в Турцию, чтобы помочь с транспортировкой»‎, - цитирует его слова NGS55.RU.

Напомним, девушка разбилась в турецкой провинции Мугла. Сейчас местные правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Татьяна Озолина вела блог «МотоТаня», который является одним из самых популярных по мотоциклам в России. На нее суммарно подписано более двух миллионов человек.

#Россия #авария #Турция #ДТП #блогер #тело #МотоТаня
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