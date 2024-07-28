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Новейший ледокол «Иван Папанин» пройдет в строю кораблей в Петербурге

Это единственный во всем мире первый патрульный корабль, способный ломать льды толщиной в 1,5 метра.
2024-07-28 10:57:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уникальный боевой ледокол «Иван Папанин» примет участие в Главном параде ВМФ еще до того, как войдет в состав Северного флота. Кроме зенитных и артиллерийских установок, он может быть вооружен ударным ракетным комплексом. Практически все оборудование корабля - инновационные отечественные разработки.

Это единственный во всем мире первый патрульный корабль, способный ломать льды толщиной в 1,5 метра. Его построили в Петербурге для Военно-морского флота России. Ледокол успешно завершил заводские ходовые испытания.

Вся группа управления парадным строем будет располагаться в ходовой рубке «Ивана Папанина». Корабль стоит напротив главной трибуны и Исаакиевского собора. 

Ранее «Звезда» показала, как военные корабли вышли из Кронштадта в Петербург для участия в Главном военном параде.

#армия #День ВМФ #главный военно-морской парад #День Военно-морского флота #ледокол Иван Папанин
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