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Корвет «Резкий» возглавил военно-морской парад во Владивостоке

Корвет проекта 20380 построили на Амурском судостроительном заводе. Его приняли в состав ТОФ осенью прошлого года.
Владимир Рубанов 2024-07-28 09:04:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь дня ВМФ России. Строй возглавил корвет «Резкий». Наш корреспондент Мария Герман рассказала об этом корабле.

Парад традиционно прошел в бухте Золотой Рог. В нем приняли участие корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», подводная лодка и другие военные корабли.

Тихоокеанский флот сейчас обновляется. На службу заступил ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III». Он присоединился к другим подводным лодкам проекта «Борей» - «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Олег».

На Адмиралтейской верфи для Тихоокеанского флота строят дизельные лодки проекта «Варшавянка». Корвет «Резкий» проекта 20380 тоже был построен на Дальнем Востоке - на Амурском судостроительном заводе. Его приняли в состав ТОФ осенью прошлого года.

#День ВМФ #Тихоокеанский флот #Владивосток #наш эксклюзив #военно-морской парад #День Военно-морского флота
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