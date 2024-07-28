Корвет «Резкий» возглавил военно-морской парад во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь дня ВМФ России. Строй возглавил корвет «Резкий». Наш корреспондент Мария Герман рассказала об этом корабле.

Парад традиционно прошел в бухте Золотой Рог. В нем приняли участие корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», подводная лодка и другие военные корабли.

Тихоокеанский флот сейчас обновляется. На службу заступил ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III». Он присоединился к другим подводным лодкам проекта «Борей» - «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Олег».

На Адмиралтейской верфи для Тихоокеанского флота строят дизельные лодки проекта «Варшавянка». Корвет «Резкий» проекта 20380 тоже был построен на Дальнем Востоке - на Амурском судостроительном заводе. Его приняли в состав ТОФ осенью прошлого года.