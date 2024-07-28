МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Парад кораблей в Хабаровске в День ВМФ сняли с коптера

В этом городе проводят экскурсии на пограничный сторожевой корабль и выставку водолазного снаряжения.
Владимир Рубанов 2024-07-28 07:39:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Хабаровске к День Военно-Морского Флота России прошел парад кораблей на реке Амур. В распоряжении «Звезды» оказались кадры праздничного строя, снятые с коптера.

Сегодня в течение дня в этом городе проводят экскурсии на пограничный сторожевой корабль ПСКР «Вьюга», а также состоятся выступления ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Для гостей праздника работает полевая кухня, где можно попробовать макароны по-флотски. На специальной выставке можно посмотреть водолазное снаряжение и вооружение.

Сегодня в России отмечается День ВМФ. Основные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге. Кроме того, праздник отметят в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил, а также в пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

#День ВМФ #хабаровск #наш эксклюзив #амур #День Военно-морского флота #парад кораблей
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 