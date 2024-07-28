Парад кораблей в Хабаровске в День ВМФ сняли с коптера

В Хабаровске к День Военно-Морского Флота России прошел парад кораблей на реке Амур. В распоряжении «Звезды» оказались кадры праздничного строя, снятые с коптера.

Сегодня в течение дня в этом городе проводят экскурсии на пограничный сторожевой корабль ПСКР «Вьюга», а также состоятся выступления ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Для гостей праздника работает полевая кухня, где можно попробовать макароны по-флотски. На специальной выставке можно посмотреть водолазное снаряжение и вооружение.

Сегодня в России отмечается День ВМФ. Основные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге. Кроме того, праздник отметят в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил, а также в пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.