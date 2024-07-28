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Корреспондент «Звезды» показал выход кораблей на парад из Кронштадта

До Петербурга кораблям нужно проплыть около 17 морских миль - почти 31,5 километров.
Павел Кутаренко Владимир Рубанов 2024-07-28 10:13:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военные корабли вышли из Кронштадта в Петербург, на Главный военно-морской парад. Они отправились с исторической базы Балтийского флота - от пристани Восточной в Усть-Рогатке. Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко находится на малом ракетном корабле «Советск».

«На наших глазах отходит малый ракетный корабль "Град", рядом с нами МРК "Наро-Фоминск". Сейчас весь наш строй из 12 кораблей и катеров начинает движение», - рассказал он.

До Петербурга кораблям нужно проплыть около 17 морских миль - почти 31,5 километров. С утра корабли, которые и так блестят, готовили к выходу. На них вручную убирали каждую пылинку. Экипаж во главе с командиром осматривал палубу и все элементы надстройки.

Большинство моряков на малом ракетном корабле «Советск» - из Калининградской области. Этот МРК с момента его ввода в строй в 2019 году все время находится в походах. Одним из первых кораблей этого типа он совершил дальний автономный поход - больше месяца экипаж был в море.

Только за первые полгода в 2024 году корабль прошел около 10 тысяч миль и вот теперь пойдет в парадном строю по Неве.

Сегодня в России отмечают День Военно-Морского Флота России. Морские парады уже прошли в Хабаровске и Владивостоке.

#армия #Санкт-Петербург #День ВМФ #Кронштадт #наш эксклюзив #главный военно-морской парад #МРК «Советск»
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