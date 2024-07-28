В воскресенье 28 июля Россия отмечает День Военно-Морского Флота. Флот нашей страны охраняет и защищает рубежи Отечества уже больше трех веков и остается надежным защитником национальных интересов, гордостью и славой России, отмечается в материале Минобороны России.

Сегодня моряки показывают выдающуюся храбрость в ходе специальной военной операции. Рискуя жизнью, они мужественно и профессионально выполняют сложнейшие боевые задачи, приближая нашу Победу.

Праздник будут отмечать в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил, а также в пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Накануне Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля парада в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Салют будет дан в 22:30 по московскому времени.

Всего в праздничных мероприятиях примут участие до 200 кораблей и судов разного класса, а также до 15 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.