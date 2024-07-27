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Wion: премьер Индии Моди в конце августа посетит Украину

Ранее Моди провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого последний пригласил индийского премьера приехать на Украину с визитом.
Елизавета Кондрикова 2024-07-27 02:54:00
© Фото: Pib Press Information, Globallookpress

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в конце августа. Об этом сообщает телеканал Wion со ссылкой на источники в дипломатических кругах.  

Как ожидается, визит состоится в третью неделю августа, скорее всего - 23 августа, пишет RT. Тем не менее поездка Моди все еще находится в разработке. Уточняется, что ранее в этом году Моди провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого последний пригласил Моди посетить Киев с визитом. 

Напомним, в середине этого месяца украинского посла вызывали в индийский МИД из-за критики в адрес встречи Моди с президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим Нью-Дели также отложила совместное с Киевом заседание по культуре.

Встреча лидеров России и Индии состоялась в начале июля, стороны обсудили российско-индийские отношения, международную и региональную повестку. В ходе визита в Москву Моди отметил готовность своей страны к любому содействию для установления мира на Украине. Тем не менее Зеленский назвал встречу «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

#Индия #Украина #Киев #Владимир Зеленский #Визит #нарендра моди
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