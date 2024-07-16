Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о Моди

Украинского посла Александра Полищука вызвали в индийский МИД из-за критики в адрес встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Нью-Дели выразил недовольство позицией Киева насчет визита премьера в Россию 8-9 июля. Зеленский назвал встречу Моди и Путина «огромным разочарованием», а также «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

В связи с этим Индия отложила совместное с Украиной заседание по культуре.

Ранее сообщалось, что визит индийского премьера в Москву разозлил Вашингтон. Отмечается, что американские чиновники пытались помешать этой встрече.