В МИД Израиля заявили о близости полномасштабной войны с «Хезболлой»

Инцидент на Голанах пересекает все красные линии - Израиль близок к полномастшабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, заявил глава МИД страны Исраэль Кац.

По его словам, ответ в связи с ударом обязательно последует.

«Мы ответим непропорционально и не будем вдаваться в подробности», — заявил Кац в эфире 12-канала израильского телевидения.

В результате обстрела поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана погибли как минимум 10 человек, ранения получили около 30. Большинство из них - дети и подростки. Снаряды разорвались на местном стадионе в разгар футбольного матча детских команд. В ЦАХАЛ сообщили, что взрыв вызвала именно ракета, сообщает Israel National News.

В «Хезболле» отвергают причастность за инцидент на Голанах. В связи с трагическими событиями премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который сейчас находится в США с визитом, решил прервать поездку и вылетел в Тель-Авив.