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Нетаньяху покинет США из-за обстрела Голанских высот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поводит срочные консультации с силовым блоком.
Ян Брацкий 2024-07-27 21:45:32
© Фото: Ayal MargolinJINI XinHua Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, принял решение вылететь в Тель-Авив в связи с ракетной атакой Голанских высот.

«Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаньяху распорядился ускорить возвращение в Израиль», - сообщила канцелярия премьера.

Тем временем, до десяти человек увеличилось количество жертв ракетного удара по Голанским высотам на севере Израиля. Большинство погибших - несовершеннолетние в возрасте от 7 до 13 лет.

Израиль поспешил возложить вину за гибель детей на «Хезболлу» и пообещал жесткий ответ. В организации шиитской милиции категорически отвергли свою причастность к обстрелу Голан. Напомним, удар был нанесен по поселку Мадждаль-Шамс. В ЦАХАЛ сообщили, что взрыв вызвала именно ракета, сообщает Israel National News.

В настоящее время Нетаньяху проводит консультации по вопросам безопасности со своим военным секретарем, а позже даст оценку случившемуся на встрече с руководителями силовых структур.

#сша #Израиль #Хезболла #ливан #Голанские высоты #нетаньяху
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