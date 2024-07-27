Нетаньяху покинет США из-за обстрела Голанских высот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, принял решение вылететь в Тель-Авив в связи с ракетной атакой Голанских высот.

«Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаньяху распорядился ускорить возвращение в Израиль», - сообщила канцелярия премьера.

Тем временем, до десяти человек увеличилось количество жертв ракетного удара по Голанским высотам на севере Израиля. Большинство погибших - несовершеннолетние в возрасте от 7 до 13 лет.

Израиль поспешил возложить вину за гибель детей на «Хезболлу» и пообещал жесткий ответ. В организации шиитской милиции категорически отвергли свою причастность к обстрелу Голан. Напомним, удар был нанесен по поселку Мадждаль-Шамс. В ЦАХАЛ сообщили, что взрыв вызвала именно ракета, сообщает Israel National News.

В настоящее время Нетаньяху проводит консультации по вопросам безопасности со своим военным секретарем, а позже даст оценку случившемуся на встрече с руководителями силовых структур.