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Теннисист Медведев разгромил австралийца на ОИ-2024 в Париже

Россиянин победил со счетом 6:2, 6:1.
Ирина Егорова 2024-07-27 21:24:48
© Фото: Paul J SuttonPCN, Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в своем первом матче на Олимпийских Играх в Париже победил австралийца Ринки Хидзикату. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:1.

В олимпийском теннисном турнире примут участие семь россиян: Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Елена Веснина, Диана Шнайдер. 

Летние Олимпийские Игры стартовали вчера в Париже. Россию без национального флага и гимна представляют 15 спортсменов - они выступают в нейтральном статусе в специально согласованной форме.

В программу Игр включены 32 вида спорта. Впервые за 40 лет Игры не будут транслировать по российскому телевидению, федеральные телеканалы приняли такое решение в знак солидарности со спортсменами в связи отстранением их от состязаний.

#Спорт #Олимпиада #Париж #Матч #теннис #даниил медведев
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