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Теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не выступят на ОИ-2024

Это трое из восьми российских теннисистов, которые имеют право поехать в Париж.
Владимир Рубанов 2024-06-15 16:27:08
© Фото: tennis-russia.ru

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Глава ФТР добавил, что Рублеву требуется восстановление.

«Он ведь играет все подряд. Организм не железный», - сказал Тарпищев.

Ранее президент ФТР сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила до Игр в Париже всех российских теннисистов, которые проходят по рейтингу. Россия должна отправить окончательную заявку до 19 июня.

По правилам в Олимпийских играх от России могут выступить четыре лучших теннисиста в рейтинге ATP и четыре сильнейшие теннисистки в рейтинге WTA. Это Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

26-летний Андрей Рублев является шестой ракеткой мира. Он одержал 16 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Хачанов занимает 22-е место в рейтинге, Самсонова - 15-е.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

#Спорт #в стране и мире #теннис #Шамиль Тарпищев #андрей рублев #Карен Хачанов #Олимпиада-2024 #Олимпийские игры 2024 #Игры-2024 #Людмила Самсонова
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