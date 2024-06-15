Теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не выступят на ОИ-2024

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Глава ФТР добавил, что Рублеву требуется восстановление.

«Он ведь играет все подряд. Организм не железный», - сказал Тарпищев.

Ранее президент ФТР сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила до Игр в Париже всех российских теннисистов, которые проходят по рейтингу. Россия должна отправить окончательную заявку до 19 июня.

По правилам в Олимпийских играх от России могут выступить четыре лучших теннисиста в рейтинге ATP и четыре сильнейшие теннисистки в рейтинге WTA. Это Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

26-летний Андрей Рублев является шестой ракеткой мира. Он одержал 16 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Хачанов занимает 22-е место в рейтинге, Самсонова - 15-е.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.