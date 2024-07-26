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Axios: штаб Трампа ожидал выход Байдена из гонки на неделю позже

По данным издания, решение Байдена застало врасплох предвыборный штаб Трампа.
Елизавета Кондрикова 2024-07-26 03:49:03
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post, Consolidated News Photos Globallookpress

Штаб кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа был «застигнут врасплох» решением действующего главы государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, пишет издание Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии.

«В результате команде Трампа, которая обычно быстро реагирует на новости о ходе предвыборной кампании, потребовалось два часа, чтобы опубликовать заявление, в котором она отреагировала на действия Байдена», - говорится в публикации.

Так, старший советник предвыборной кампании Трампа ожидал снятия кандидатуры Байдена на неделю позже, он думал, что это произойдет после встречи американского лидера с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Многие в штабе предупреждали о том, что подобный сценарий возможен, тем не менее основное внимание было сосредоточено на Байдене - команда подготовила три материала о нем, но ни одного против вице-президента США Камалы Харрис. Хотя для команды не стала сюрпризом поддержка ее кандидатуры.

Напомним, о решении президента стало известно в воскресенье. По данным американских СМИ, команда самого Байдена узнала об этом всего за пару часов до официального оглашения. Трамп отреагировал на заявление Байдена, сказав, что тот не был достоин переизбрания, а США сильно пострадали от его президентства.

Выборы в США состоятся 5 ноября. Последние опросы показали, что Трамп опережает Харрис на два процентных пункта. Если бы выборы проводились сегодня, то за Трампа проголосовали 48% опрошенных, за Харрис - 46%.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Джо Байден #республиканцы #демократы #предвыборный штаб
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